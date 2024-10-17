Гастроэнтеролог назвала самый полезный вид хлеба

Гастроэнтеролог Кашух: цельнозерновой хлеб поддерживает пищеварение

Наибольшую пользу для здоровья приносит цельнозерновой хлеб, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Этот и другие полезные виды хлеба она назвала в беседе с Life.ru.

По ее словам, цельнозерновой хлеб изготавливается из муки, которая содержит все части зерна, поэтому в нем сохраняются клетчатка, витамины группы B, магний, селен, железо и другие элементы. «Благодаря высокому содержанию клетчатки такой хлеб поддерживает пищеварение, предотвращает запоры и снижает риск заболеваний сердца и сосудов. Также он помогает дольше ощущать сытость, а значит, контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес», — объяснила Кашух, порекомендовав включать один-два ломтика такого хлеба в ежедневный рацион.

Также полезным она назвала ржаной хлеб — он, по словам врача, не приводит к резким скачкам сахара в крови и насыщает надолго, содержит клетчатку, железо, магний, аминокислоты.

Наименее здоровым вариантом Кашух назвала белый хлеб из муки высшего сорта. При его производстве удаляется оболочка зерен, а вместе с ней исчезают клетчатка, витамины и минералы, добавила она. Врач предупредила, что такой хлеб быстро усваивается, может провоцировать резкие скачки сахара в крови, часто способствует набору веса, поскольку чувство насыщения после его употребления быстро проходит.

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