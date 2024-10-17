Описана особенность угрожающего миру вируса Марбург

Биолог Баранова: вирус Марбург может бесконечно передаваться между мышами

Вирус Марбург может передаваться от мыши к мыши бесконечное количество раз, контролировать этот процесс ученые не могут. Однако число передач от человека к человеку у него, скорее всего, ограничено, хотя об этом пока мало известно. Подобная особенность угрожающего миру вируса не снижает его опасности, а лишь препятствует его изучению. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам биолога, при заражении человека вирусом Марбург, как и родственным ему вирусом Эбола, у механизма дальнейшей передачи инфекции включается своего рода ограничитель. «То есть от мыши к мыши вирус может передаваться бесконечно, а от человека к человеку, условно, только три раза», — уточнила Баранова. Она добавила, что в случае, если вирус мутирует и этот ограничительный механизм пропадет, человечество окажется в опасности, однако предугадать вероятность такой мутации невозможно.

Мы не знаем, может ли изменить эту ситуацию какая-то мутация вируса, которая позволит ему передаваться бесконечно между людьми. Если это произойдет, мы все окажемся в опасности. Однако пока этого не случилось Анча Баранова биолог

Баранова отметила, что ученые не изучают вероятность исчезновения ограничительного механизма вирусов Марбург и Эбола в целях безопасности человечества. «Допустим, лаборатория решила выяснить свойства вируса и исследовать его на специальной животной модели — то есть вывели специальных лабораторных мышей, которые могут заражаться Эболой. Ученые будут прививать вирус мышам и наблюдать, какая мутация приведет к тому, что он увеличит свою патогенность до 100 процентов. А затем одна из мышей может убежать, напоследок кого-нибудь куснет — и привет», — подытожила профессор.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, — опасное заболевание с высоким уровнем летальности, которое впервые зафиксировали в 1967 году. Летальность при заболевании составляет от 24 до 88 процентов в зависимости от штамма и качества медицинской помощи. Вирус переносят плотоядные летучие мыши, а также обезьяны и другие млекопитающие.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил завоз инфекции Марбург в Россию. Чтобы избежать этого, он предложил проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.