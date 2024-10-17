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19:22, 17 октября 2024Наука и техника

«Калашников» выпустит телескоп для малых спутников

«Калашников»: «ЛОМО» выпустит опытный образец телескопа для малых спутников

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предприятие «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») выпустит опытный образец телескопа для малых спутников. Об этом сообщили в концерне.

Компактную съемочную систему дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого разрешения для малых космических аппаратов (МКА) спроектировали в сотрудничестве с Институтом космических исследований (ИКИ) РАН.

Система, которая предназначена для кадровой съемки, построена на основе зеркально-линзовой оптической схемы Ричи — Кретьена. Телескоп длиной 700 миллиметров получил главное зеркало диаметром 334 миллиметра. Отмечается, что сейчас на предприятии ведут работы по изготовлению опытного образца изделия.

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«ЛОМО и ИКИ РАН взаимодействуют с предприятиями-изготовителями космических аппаратов ДЗЗ: АО "РКЦ "Прогресс" (город Самара), ВНИИЭМ (Москва), РКК "Энергия" (Королев, Московская область), — которые заинтересованы в установке разрабатываемого телескопа на борт перспективного МКА», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре в «Роскосмосе» сообщили, что с 2025 по 2034 год в России планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников ДЗЗ.

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      Даниил Иринин
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