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13:55, 17 октября 2024Спорт

Матч КХЛ перенесли из-за проблем со льдом

Матч КХЛ между «Амуром» и «Северсталью» перенесли из-за проблем со льдом

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Начало матча между «Амуром» и «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перенесли. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Встреча в Хабаровске не началась вовремя из-за повреждения льда заливочной машиной. На арене ведутся восстановительные работы.

Матч должен был стартовать в 12:00 по московскому времени. По информации источника, игра состоится в 14:00 (21:00 по местному времени).

«Северсталь» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков. «Амур» с 12 очками располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

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