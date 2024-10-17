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20:25, 17 октября 2024Мир

Негативное отношение США к «плану победы» Зеленского объяснили

Эксперт РСМД Наумов: в США недовольны стратегией президента Украины Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Негативное отношение США на «план победы» президента Украины Владимира Зеленского объясняется всей проводимой им стратегией по завершению конфликта. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Прохладная реакция связана не с недостатком конкретного плана, а с недостатком стратегии нынешнего украинского руководства и лично господина Зеленского», — подчеркнул он.

По словам эксперта, власти Украины не меняют своих требований, несмотря на явные изменения на фронте и в настроениях западных союзников. В частности, среди своих пунктов Зеленский сохранил вступление в НАТО и разрешение на удары по российской территории, хотя в этом им отказывали в администрации Джо Байдена. Это, в свою очередь, уже вызывает недовольство и раздражение американцев, отметил Наумов.

Ранее в НАТО заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы» Зеленского. По сообщениям The Washington Post, чиновники альянса не рассчитывают на приглашение Украины в организацию в ближайшее время.

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      Дмитрий Попов
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