Оператор «Северного потока» ответил на заявления страховщиков по вмятине на трубопроводе

Nord Stream не согласилась с заявлениями страховщиков по вмятине на трубопроводе

Оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG не согласен с заявлением страховщиков о причине появления вмятины на одной из ниток трубопровода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ компании, направленный в Высокий суд Лондона.

Как следует из документа, оператор газопровода не принял общее утверждение Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о взрывах как причине появления повреждения. В заявлении говорится, что от страховщиков «требуется строгое доказательство этого». По версии оператора, вмятина могла возникнуть в промежутке с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 года в результате какого-то внешнего воздействия.

Ранее страховые компании отклонили заявленный Nord Stream AG ущерб в 574 миллионов евро. Оператор настаивал на увеличении ущерба с 404 до 574 миллиона евро из-за вмятин на газопроводе.

Взрывы на «СП» и «СП-2» произошли в конце сентября 2022 года. Сотрудники прокуратур Дании и Швеции заявили, что не смогли установить имена виновных в подрывах. Тем временем журналисты из Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD назвали организаторов взрывов.