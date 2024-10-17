Президент Литвы прокомментировал план победы Зеленского

Президент Литвы Науседа прокомментировал план победы Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, его слова передает «Интерфакс-Украина».

«В плане Зеленского нет ничего нового, и я не вижу никаких больших проблем, которые есть. Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину», — рассказал литовский лидер.

По его мнению, нерешительность Запада в помощи Украине является прямым путем к дальнейшей эскалации конфликта, а пункты самого плана составляют то, что западное сообщество не смогло реализовать в последние годы.

Ранее Науседа выразил мнение, что настоящий момент является неподходящим для переговоров России и Украины из-за уверенности президента России Владимира Путина в своем преимуществе.