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19:41, 17 октября 2024Бывший СССР

СБУ обвинила депутата Рады в коррупции на десятки миллионов гривен

«Страна.ua»: СБУ обвинила нардепа Кормышкину в коррупции на 20 млн гривен

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила депутата Верховной Рады в коррупции на десятки миллионов гривен. Обвиняемой может быть депутат от партии «Слуга народа» Ирина Кормышкина, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В 2021–2022 годах нардеп завладела активами, которые более чем на 20 миллионов гривен превышают официальные доходы и сбережения за этот период. Ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 миллиона гривен», — говорится в публикации.

Следствие считает, что на незаконно полученные средства парламентарий приобрела дом в Одессе, где проживает до сих пор.

Ранее стало известно, что украинская чиновница незаконно потратила миллионы гривен на дорожную соль и была арестована. По информации следствия, сумма кражи на реагентах превышает 11 миллионов гривен

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      Глеб Палехов
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