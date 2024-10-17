Селена Гомес раскрыла необычный факт о себе

Певица Селена Гомес рассказала, что не спит в своей комнате из-за тревожности

Американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес призналась, что не спит в своей спальне. Ее слова приводит New York Post.

Исполнительница объяснила, что комната ассоциируется у нее с «действительно темным временем». Она рассказала, что в тяжелый период жизни проводила много времени в спальне и не хотела вставать с постели. «Я очень тревожный человек», — призналась она, отметив, что бороться с недугом ей помогают дыхательные практики.

Ранее Селена Гомес исполнила откровенный танец со своим коллегой по мюзиклу «Эмилия Перес» Эдгаром Рамиресом и разозлила поклонников.