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15:40, 17 октября 2024Культура

Селена Гомес раскрыла необычный факт о себе

Певица Селена Гомес рассказала, что не спит в своей комнате из-за тревожности

Фото: face to face / Globallookpress.com

Американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес призналась, что не спит в своей спальне. Ее слова приводит New York Post.

Исполнительница объяснила, что комната ассоциируется у нее с «действительно темным временем». Она рассказала, что в тяжелый период жизни проводила много времени в спальне и не хотела вставать с постели. «Я очень тревожный человек», — призналась она, отметив, что бороться с недугом ей помогают дыхательные практики.

Ранее Селена Гомес исполнила откровенный танец со своим коллегой по мюзиклу «Эмилия Перес» Эдгаром Рамиресом и разозлила поклонников.

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      Варвара Кошечкина
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