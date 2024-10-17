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01:01, 17 октября 2024Россия

Россиян предупредили об опасности секса с давно переболевшими лихорадками Марбург и Эбола

Биолог Баранова заявила об опасности секса с переболевшими Эболой и Марбургом

Фото: Luc Gnago / Reuters

Опасность секса с мужчинами, переболевшими лихорадками Эбола и Марбург, сохраняется, даже если они давно вылечились. Такое предупреждение в интервью «Ленте.ру» сделала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Оба заболевания, отметила биолог, передаются половым путем, что вызывает особую тревогу, поскольку о вирусе Эбола известно, что он может сохраняться в сперме до двух лет.

«Например, мужчина, переболевший Эболой и выживший, может гордиться этим и рассказывать о своей неуязвимости в различных заведениях. Однако он не осознает, что может представлять опасность для окружающих, в том числе для девушек, которые могут заразиться от него, ведь вирус может оставаться в сперме выздоровевших до двух лет», — рассказала Баранова.

Она подчеркнула, что хоть эта особенность была доказана только для вируса Эбола, он является родственником Марбурга, и оба они имеют похожие свойства.

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Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков оценил вероятность распространения лихорадки Марбург за пределами Африки. Он сообщил, что риск распространения смертельного вируса во всем мире сейчас мал, однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть вспышки заболеваемости.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что специального противовирусного лечения или вакцины не существует, однако затем в ведомстве заявили о разработке прививки.

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