Россиян предупредили об опасности секса с давно переболевшими лихорадками Марбург и Эбола

Биолог Баранова заявила об опасности секса с переболевшими Эболой и Марбургом

Опасность секса с мужчинами, переболевшими лихорадками Эбола и Марбург, сохраняется, даже если они давно вылечились. Такое предупреждение в интервью «Ленте.ру» сделала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Оба заболевания, отметила биолог, передаются половым путем, что вызывает особую тревогу, поскольку о вирусе Эбола известно, что он может сохраняться в сперме до двух лет.

«Например, мужчина, переболевший Эболой и выживший, может гордиться этим и рассказывать о своей неуязвимости в различных заведениях. Однако он не осознает, что может представлять опасность для окружающих, в том числе для девушек, которые могут заразиться от него, ведь вирус может оставаться в сперме выздоровевших до двух лет», — рассказала Баранова.

Она подчеркнула, что хоть эта особенность была доказана только для вируса Эбола, он является родственником Марбурга, и оба они имеют похожие свойства.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков оценил вероятность распространения лихорадки Марбург за пределами Африки. Он сообщил, что риск распространения смертельного вируса во всем мире сейчас мал, однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть вспышки заболеваемости.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что специального противовирусного лечения или вакцины не существует, однако затем в ведомстве заявили о разработке прививки.