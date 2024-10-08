В России разработали вакцину от считавшейся неизлечимой африканской лихорадки

Роспотребнадзор: вакцину для профилактики лихорадки Марбург готовят к испытаниям

Вакцину для профилактики считавшейся неизлечимой лихорадки Марбург готовят к проведению клинических испытаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Сотрудниками ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцина уже находится в высокой степени готовности. Сейчас подготавливается пакет документов для получения разрешения на клинические испытания.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что специального противовирусного лечения или вакцины не существует.