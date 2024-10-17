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16:44, 17 октября 2024Россия

Отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы рассказал о службе

Вернувшийся с СВО депутат Швыткин рассказал о службе в штабе бригады БПЛА

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО) зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что заключил контракт с Минобороны в качестве добровольца с разрешения президента России Владимира Путина и председателя нижней палаты Вячеслава Володина. О том, как прошла служба, депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий служил в пункте боевого управления штаба бригады беспилотной авиации, его подразделение выполняло разведывательно-ударные функции. В задачи входило выявление противника, определение целей, подача целеуказаний соответствующим расчетам, согласование взаимодействия с вышестоящим командованием и нанесение ударов по живой силе и бронетанковой технике противника, перечислил он.

«Нужно отметить, что бригада работает на всей линии фронта, от Курска до Крыма. Могу сказать, что бригада представляет собой единый механизм, который нацелен на выполнение поставленных задач. Каждый час, каждый день мы выполняли боевые задачи, в том числе мы обеспечивали выход военнослужащих из окружения, оказывали помощь, взаимодействовали и с другими подразделениями, работая в рамках деятельности беспилотников. Взаимодействие было очень серьезное с ВКС России», — поделился депутат.

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По его словам, в подразделении служат как кадровые военные и контрактники, так и добровольцы разных возрастов и из разных субъектов России. Военные, которые работают на земле в качестве расчетов, проявляют образцы мужества и героизма, отметил собеседник «Ленты.ру».

Я был, как и все ребята. Вместе кушали, вместе делили сухпаек и так далее. Как и все ребята, нес службу

Юрий Швыткин депутат Госдумы

«И приятно, что сейчас мы продолжаем обмениваться информацией, в том числе и с командиром бригады, с которым у меня сложились очень хорошие товарищеские отношения. Очень профессионально подготовленный офицер. Я буду ходатайствовать о присвоении ему звания полковника, он подполковник сейчас. Я воспитывался спецназом, и для меня простой солдат либо офицер — все в равной степени. Это есть боевое братство, которое помогает переносить все тяготы, лишения воинской службы. То, что эта взаимовыручка, товарищество помогало, это я не просто для красного словца говорю», — сказал парламентарий.

Побудило меня идти защищать Родину желание понять новый уровень подготовки военнослужащих, понять ту атмосферу, чтобы в последующем это уже было практическое преломление в законодательной базе, которое тоже я сейчас готовлю. С коллегами-депутатами обмениваемся мнениями о, возможно, некотором усилении позиций, изменении некоторых положений. Ну, и у меня внучка маленькая, ей 3 года. Так вот, чтобы не стыдилась, а гордилась своим дедом. Это тоже немаловажно

Юрий Швыткин депутат Госдумы

Ранее Швыткин передавал «Ленте.ру», что перед отправкой он прошел курс дополнительной подготовки в своем родном Новосибирском высшем военном командном училище.

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