УАЗ признал проблемы с качеством автомобилей из-за санкций

Sollers объяснила проблемы с качеством автомобилей УАЗ потерей поставщиков

Качество автомобилей УАЗ, на которое, в частности, жаловался сенатор Дмитрий Рогозин, ухудшилось после начала боевых действий на Украине в связи с тем, что предприятие из-за санкций потеряло ключевых поставщиков. Таким образом частые поломки техники в комментарии «Газете.ру» объяснили в пресс-службе компании Sollers, владельце УАЗа.

Представитель производителя объяснил, что искать альтернативных поставщиков пришлось в максимально сжатые сроки, иначе пришлось бы останавливать производство и поставки автомобилей. В Sollers подчеркнули, что Ульяновский автозавод непрерывно работает над развитием производственной базы и переходом на более качественные и локализованные в России компоненты.

Сроки устранения претензий покупателей, а также в каких позициях предполагается улучшение характеристик в ближайшее время представитель компании не назвал.

Рогозин и другие эксплуатанты автомобилей УАЗ, поставляемых в районы боевых действий неоднократно жаловались на ужасное состояние новых автомобилей завода. Они отмечали очень хилую раздаточную коробку передач, течь масла из редуктора, малый ресурс двигателя, плохая сварка и большое количество неожиданных неисправностей.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что проблемы с автомобилями объясняются низкой культурой производства, а «омерзительное качество автомобилей Ульяновского автозавода» давно стало притчей во языцех.

«Никто не хочет работать нормально. Автомобили собирают по принципу "и так сойдет, Родина все купит"», — уверен эксперт. По его мнению, технический процесс можно было бы исправить уже давно, как минимум наладить нормальную сварку и стыковку деталей кузова.

Ранее сообщалось, что на фоне роста утилизационного сбора УАЗ с 1 октября поднял стоимость коммерческой модели «Профи» в различных модификациях на 50-149 тысяч, или 2,5-7 процентов.