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16:44, 17 октября 2024Бывший СССР

В прокуратуре Хмельницкой области объяснили наличие инвалидности у 48 прокуроров

Глава прокуратуры Хмельницкой области подтвердил инвалидность у 48 прокуроров

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава прокуратуры Хмельницкой области Украины Алексей Олейник подтвердил наличие инвалидности у 48 прокуроров в ведомстве. Его слова передает «Страна.ua».

Он объяснил, что речь идет о 48 из 225 прокуроров, а не о «почти всех», как ранее сообщали СМИ, и большинством из них инвалидность получена не в последние годы. Сам он, как заявляется, оформил группу инвалидности в 2017 году после того, как в 2005-м получил травму на рабочем месте.

Помимо этого, Олейник отрицает причастность к коррупционной схеме главы медико-социальной экспертной комиссии региона Татьяны Крупы, которую заподозрили в незаконном обогащении на уклоняющихся от мобилизации на Украине.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин поручил расследовать возможную покупку групп инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Отмечается, что в рамках расследования проверят информацию, касающуюся не только этого ведомства, но и других органов.

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      Валентин Карант
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