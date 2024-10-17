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04:27, 17 октября 2024Россия

В России назвали причину возможного отказа в пенсии по старости

Экономист Иванова-Швец: пенсию по старости могут не назначить из-за стажа работы

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Экономист Людмила Иванова-Швец назвала причину возможного отказа в назначении пенсии по старости — по ее словам, отказать могут россиянам со стажем работы менее 15 лет или с пенсионным коэффициентом ниже 28,2. Об этом она рассказала агентству Deita.

«Даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется автоматической гарантии того, что государство назначит им пенсию. Есть еще два обязательных критерия — это наличие необходимого стажа и определенное количество заработанных пенсионных коэффициентов», — сообщила она.

Экономист подчеркнула, что некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы в 90-е годы. Она добавила, что людям предпенсионного возраста стоит заранее проверять информацию о себе в Социальном фонде.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. По его словам, такая мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития России.

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