В «школе гостеприимства» российского региона предложили провести игры на выживание

Продюсер Акопова заявила об идее провести на Ямале игры на выживание

На Ямале участники программы «Арктическая школа гостеприимства» предложили провести игры на выживание. Об этом сообщила продюсер и эксперт в сфере туризма Амалия Акопова, ее слова приводит портал «Север-Пресс» в Telegram.

По словам Акоповой, в регионе есть идея сделать из такой игры на выживание реалити-шоу.

«"Выживалити-Ямалити". Идея такая: подбираются люди в команду, которые не знакомы между собой. Они получают задания и в процессе знакомятся. В конце их ждет большой сюрприз», — заявила эксперт по туризму на посвященной гостеприимству пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике обнаружили способного выживать в жидком азоте водяного медведя.