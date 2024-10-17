69-я параллель
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17:47, 17 октября 202469-я параллель

В «школе гостеприимства» российского региона предложили провести игры на выживание

Продюсер Акопова заявила об идее провести на Ямале игры на выживание

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

На Ямале участники программы «Арктическая школа гостеприимства» предложили провести игры на выживание. Об этом сообщила продюсер и эксперт в сфере туризма Амалия Акопова, ее слова приводит портал «Север-Пресс» в Telegram.

По словам Акоповой, в регионе есть идея сделать из такой игры на выживание реалити-шоу.

«"Выживалити-Ямалити". Идея такая: подбираются люди в команду, которые не знакомы между собой. Они получают задания и в процессе знакомятся. В конце их ждет большой сюрприз», — заявила эксперт по туризму на посвященной гостеприимству пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике обнаружили способного выживать в жидком азоте водяного медведя.

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      Марк Леонов
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