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20:42, 17 октября 2024Мир

В Венесуэле задержали трех граждан США по обвинению в терроризме

Глава МВД Кабельо: трое граждан США задержаны по обвинению в терроризме

Фото: Marco Bello / Reuters

Венесуэльские власти задержали трех граждан США задержаны по обвинению в терроризме. Об этом заявил Министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо, передает Reuters.

«Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил в четверг, что еще трое американцев были задержаны, хотя он не сказал, когда именно, по подозрению в террористической деятельности», — отмечается в материале агентства.

При этом авторы материала напоминают, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро освободил несколько десятков заключенных, включая 10 американцев после достижения договоренностей с Вашингтоном.

15 октября Мадуро обвинил американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в том, что тот якобы выделил не менее миллиарда долларов на попытку государственного переворота в Венесуэле. Таким образом, он отреагировал на комментарии Маска об итогах состоявшихся президентских выборов, когда он обвинил власти страны в мошенничестве.

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      Максим Габриелян
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