Врач назвал первые признаки деменции

Врач Новоселов: рассеянность и забывчивость являются первыми признаками деменции

Забывчивость и рассеянность могут являться первыми признаками деменции. Об этом в интервью «Радио 1» заявил врач-геронтолог и председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

«Деменция — это когнитивные нарушения, но выраженные. Это определенный термин, который заменяет сейчас термин «слабоумие» и означает, что человеку нужна помощь. У него нарушена память, речь, интеллект», — сказал эксперт.

По его словам, данная болезнь возникает в основном после 75 лет, однако у нее встречаются и «молодые» формы. Он подчеркнул, что полностью вылечить деменцию невозможно, однако ее можно замедлить. Новоселов добавил, что люди с этой болезнью живут от двух до 20 лет, в среднем — семь лет.

Ранее сообщалось, что раздражительность с утра может быть признаком деменции. Эксперты назвали утреннее эмоциональное возбуждение одной из причин того, что люди с этим диагнозом испытывают чрезмерную сонливость в течение дня и с трудом могут выспаться ночью.