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13:18, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Западный журналист поиронизировал над готовностью Шольца к переговорам с Путиным

Журналист Боуз одной фразой оценил готовность Шольца к переговорам с Путиным
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой оценил слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что он готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу Украины. Комментарий он разместил в X.

«Неясно, это все из-за горящих [немецких танков] Leopard или из-за пожара в экономике Германии, но лучше поздно, чем никогда», — поиронизировал западный журналист над Шольцем.

Канцлер ФРГ ранее заявил, что готов обсудить с Путиным условия урегулирования конфликта на Украине. При этом Шольц подчеркнул, что разговор может состояться только при соблюдении двух принципов: ни одно решение не будет принято без участия Киева, а также без предварительного согласия между странами-партнерами Берлина.

Перед этим сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский публично представил Верховной Раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Инициатива подразумевает в том числе совместные с соседними странами — членами НАТО удары по российской авиации и расширение использования украинских дронов и ракет. Кроме того, Зеленский призвал Запад пригласить Киев в НАТО в ближайшее время и вновь попросил разрешить наносить удары вглубь России.

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      Маргарита Щигарева
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