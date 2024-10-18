50-летняя Виктория Бекхэм прошлась по улице в культовом платье с глубоким декольте

Певица Виктория Бекхэм прошлась по улице в зеленом платье с глубоким декольте

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм прошлась по улице в культовом платье собственного дизайна. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

50-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма прибыла на мероприятие Vogue Forces of Fashion в Нью-Йорке. Для упомянутого случая звезда надела зеленое платье длины миди с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера. Помимо этого, бывшая участница группы Spice Girls выбрала красные лаковые туфли и черные солнцезащитные очки.

Известно, что данный наряд уже примеряли такие знаменитости, как модель Кендалл Дженнер, королева Испании Летисия, актриса Фиби Дайневор и телеведущая Аманда Холден.

Ранее в октябре наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Папарацци сняли звезду, когда она покидала с супругом и семьей ресторан в Лондоне.