Банки в России стали меньше зарабатывать

ЦБ: в сентябре чистая прибыль российских банков снизилась на 23 %

В сентябре российские банки стали меньше зарабатывать. Об этом в обзоре динамики развития сектора отмечают аналитики Центробанка.

Согласно документу, за месяц чистая прибыль банковского сектора снизилась до 336 миллиардов рублей. По сравнению с августом показатель упал на 23 процента. Доходность на капитал в сентябре уменьшилась с 35,4 до 27 процентов.

С начала года кредитные организации заработали 2,7 триллиона рублей. Показатели выросли за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю на 0,1 триллиона рублей (пять процентов в годовом выражении). Совокупный доход сектора составил два триллиона рублей.

В начале октября депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести разовый налог в 10 процентов на сверхприбыль для банков. Сверхприбыль они определили как «превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год». По оценке авторов документа, это позволило бы собрать около 200 миллиардов рублей.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил против усиления налоговой нагрузки на банки, напомнив, что кредитные организации являются источником финансовых ресурсов для экономики, что особенно важно в нынешних условиях. Сейчас, когда у страны «нет внешнего финансирования», его обеспечивают в первую очередь финансовый сектор и банки, которым для этого нужен собственный капитал, пояснил министр.