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07:48, 18 октября 2024Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о числе раскрытых старых преступлений

Бастрыкин: в 2024 году следователи раскрыли 4169 старых преступлений
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2024 году следователи раскрыли 4169 старых преступлений. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правды».

Это на 5% больше аналогичного периода 2023 года, отметил Бастрыкин. По его словам более 70% раскрытых архивных дел — это тяжкие и особо тяжкие преступления. Глава СК сообщил, что на первом этапе реформы органов следствия в 2007 году ведомство получил из прокуратуры более 200 тысяч нераскрытых уголовных дел. За прошедшие годы следователи смогли раскрыть 102 тысячи таких преступлений, заявил председатель ведомства.

Ранее Бастрыкин рассказал, что раскрываемость особо тяжких преступлений в стране достигла 90 процентов.

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      Варвара Митина
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