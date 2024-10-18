В СК России рассказали о количестве раскрываемых особо тяжких преступлений

Бастрыкин заявил, что раскрываемость особо тяжких преступлений достигла 90 %

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что раскрываемость особо тяжких преступлений в стране достигла 90 процентов. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правды».

По его словам, с января по июль 2024 года раскрываемость расправ составила 93,6%, а изнасилований — 99,1%. Бастрыкин подчеркнул важную роль в достижении таких результатов сотрудников отделов Главного управления криминалистики, которые есть во всех округах, включая новые территории России. Следователи-криминалисты обладают передовым оборудованием и в считаные часы могут выехать в любую точку страны в случае чрезвычайного происшествия, добавил глава ведомства.

Ранее Бастрыкин сообщил, что за восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили в России более 26 тысяч преступлений.