Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:19, 18 октября 2024Наука и техника

Британия испытала новую ракету Sea Venom

ВМС Британии испытали противокорабельную ракету Sea Venom для вертолетов

Фото: Tiraden / Wikimedia

Военно-морские силы (ВМС) Британии провели испытания новой противокорабельной ракеты (ПКР) Sea Venom. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе первых управляемых стрельб, которые провели 5 октября на морском полигоне у берегов западного Уэльса, ракета успешно поразила баржу-мишень. Ракету запустили с борта палубного вертолета AW159 Wildcat. Для более достоверной имитации цели корабль условного противника оснастили нагреваемыми элементами.

Англо-французскую легкую ПКР Sea Venom разработали специалисты компании MBDA. Первый испытательный пуск ракеты осуществили с французского вертолета AS365 Dauphin в 2017 году. Sea Venom разработали в качестве замены британских ракет Sea Skua, которые эксплуатируют с 1982 года. Новая ракета предназначена для поражения кораблей водоизмещением от 50 до 500 тонн. 120-килограммовая Sea Venom получила боевую часть весом 30 килограммов. Дальность ракеты — 20 километров.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023

В августе издание TWZ сообщило, что американская компания Ares Industries начала летные испытания компактной и дешевой противокорабельной крылатой ракеты. Считается, что такие изделия нужны для масштабных конфликтов.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

      В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

      Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

      Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

      Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

      Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

      Microsoft потеряла данные клиентов

      В России похвалили условия содержания женщин с детьми в СИЗО

      Германия, Франция и другие страны НАТО решили покрыть Арктику спутниковой сетью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше