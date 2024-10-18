Британия испытала новую ракету Sea Venom

ВМС Британии испытали противокорабельную ракету Sea Venom для вертолетов

Военно-морские силы (ВМС) Британии провели испытания новой противокорабельной ракеты (ПКР) Sea Venom. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе первых управляемых стрельб, которые провели 5 октября на морском полигоне у берегов западного Уэльса, ракета успешно поразила баржу-мишень. Ракету запустили с борта палубного вертолета AW159 Wildcat. Для более достоверной имитации цели корабль условного противника оснастили нагреваемыми элементами.

Англо-французскую легкую ПКР Sea Venom разработали специалисты компании MBDA. Первый испытательный пуск ракеты осуществили с французского вертолета AS365 Dauphin в 2017 году. Sea Venom разработали в качестве замены британских ракет Sea Skua, которые эксплуатируют с 1982 года. Новая ракета предназначена для поражения кораблей водоизмещением от 50 до 500 тонн. 120-килограммовая Sea Venom получила боевую часть весом 30 килограммов. Дальность ракеты — 20 километров.

В августе издание TWZ сообщило, что американская компания Ares Industries начала летные испытания компактной и дешевой противокорабельной крылатой ракеты. Считается, что такие изделия нужны для масштабных конфликтов.