Раскрыт безопасный способ охладить планету

Geophysical Research Letters: алмазная пыль безопасно охладит Землю

Международная группа ученых раскрыла, что использование алмазной пыли в атмосфере может помочь безопасно охладить планету. В исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters, ученые использовали трехмерные климатические модели для сравнения различных аэрозолей, которые могут быть применены для снижения глобальной температуры.

По мере роста глобальной температуры изменение климатических условий может ускориться, и некоторые эксперты считают, что необходимо найти способы активно охладить Землю. Одним из предложений является использование аэрозолей, которые будут отражать солнечные лучи обратно в космос.

Наиболее вероятным кандидатом на использование для этой цели до сих пор считался диоксид серы. Однако его использование может привести к серьезным последствиям, таким как кислотные дожди, повреждение озонового слоя и негативное влияние на климат в нижних слоях атмосферы. Эти риски делают необходимым поиск других вариантов.

Группа исследователей разработала 3D-модель климата, чтобы оценить влияние различных аэрозолей на атмосферу. В ходе моделирования они изучили, как различные материалы — такие как алмазная пыль, кальцит, алюминий, карбид кремния и другие — будут взаимодействовать с солнечным светом и теплом, а также как долго они будут оставаться в атмосфере и каковы их долгосрочные эффекты.

Результаты показали, что алмазная пыль является наилучшим вариантом для охлаждения планеты. Она обладает высокой способностью отражать солнечные лучи и сохраняется в атмосфере достаточно долго, не вызывая при этом негативных химических реакций, таких как кислотные дожди. Алмазная пыль также не будет накапливаться в атмосфере, что снижает риск дополнительных побочных эффектов.

Исследование предполагает, что ежегодное впрыскивание пяти миллионов тонн синтетической алмазной пыли в атмосферу может привести к снижению глобальной температуры на 1,6 градуса Цельсия за 45 лет. Однако основной проблемой являются огромные затраты на реализацию этого проекта — около 200 триллионов долларов.