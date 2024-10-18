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04:15, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка заглянула в телефон лучшей подруги и узнала неприятный факт о ней

Фото: Joshua Sazon / Unsplash

Девушка рассказала на портале Reddit, что изменила отношение к лучшей подруге после того, как заглянула в ее телефон. Автор поста призналась, что увиденное расстроило ее.

Рассказчица отметила, что подруга скоро выйдет замуж за парня, с которым познакомилась еще в колледже и которого она называет любовью всей жизни. Однако во время их совместного путешествия подруга девушки встретила женатого мужчину и стала часто с ним общаться. «Они много разговаривали и часто виделись даже после нашего возвращения. Я постоянно спрашивала, происходит ли что-то между ними, но она всегда это отрицала», — добавила автор публикации.

Однажды, когда ее подруга уснула, девушка взяла ее телефон и заглянула в переписку с тем мужчиной. «То, что я увидела, было за гранью простой дружбы. Они называли друг друга "малыш" и отправляли интимные фотографии», — пояснила рассказчица. Она добавила, что не знает, стоит ли говорить об этом с подругой.

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Девушка заявила, что неприятный факт заставил ее изменить отношение к подруге. По словам рассказчицы, раньше она считала ее самым верным человеком из всех, кого она знает.

«Это не твое дело. В этой ситуации ты только проиграешь, если вмешаешься», «Да, это измена, но тебя это не касается. Я бы не стала вмешиваться в отношения других людей», — обратились к автору поста комментаторы. Вместе с тем многие другие заявили, что на месте девушки раскрыли бы правду жениху ее подруги. Некоторые также обвинили автора поста в том, что она нарушила частную жизнь приятельницы, прочитав ее личную переписку.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что заглянул в ноутбук жены и расстроился из-за неприятного открытия. Он прочитал старую переписку супруги с коллегой и понял, что ему изменили.

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      Олег Давыдов
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