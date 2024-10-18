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10:46, 18 октября 2024Наука и техника

Ирландский спутник обнаружил слияние нейтронных звезд

Ирландский спутник EIRSAT-1 обнаружил слияние нейтронных звезд

Фото: ESA / Globallookpress.com

Ученые разработали и запустили первый ирландский спутник EIRSAT-1, который обнаружил два гамма-всплеска. Один из этих всплесков, по данным Европейской южной обсерватории (ESO), произошел на расстоянии трех миллиардов световых лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org

Спутник EIRSAT-1 оснащен гамма-модулем (GMOD), предназначенным для регистрации высокоэнергетических всплесков гамма-излучения — одного из самых мощных явлений во Вселенной. Этот модуль впервые продемонстрировал свою эффективность, зарегистрировав два гамма-всплеска с разницей всего в 80 минут.

Для анализа событий команда использовала откалиброванный инструмент GMOD, способный работать в сложных условиях космической среды. Спутник EIRSAT-1 вращается вокруг Земли от полюса к полюсу, что позволяет модулю эффективно обнаруживать гамма-всплески.

Один из всплесков был дополнительно изучен с помощью наземных и космических телескопов ESO. С их помощью удалось установить, что всплеск произошел на расстоянии трех миллиардов световых лет, и что это событие связано со слиянием двух нейтронных звезд.

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      Александр Еникеев
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