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09:12, 18 октября 2024Россия

Экономист раскрыл смысл заявлений о производстве Украиной ядерного оружия

Дудчак: слухи о производстве Украиной ЯО нужны для прикрытия поставок вооружений

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Информация о том, что Украина якобы способна в течение нескольких недель самостоятельно произвести ядерное оружие и применить его против России, нужна только в качестве прикрытия для поставок западных вооружений. Такой смысл раскрыл участник движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак, передает РИА Новости.

«Это все прикрытие для поставок готовой продукции стран Запада, игра под чужим флагом. Попытаться сделать вид, что Запад здесь ни при чем, что это все Украина, вот она сама ядерное оружие создала, сама ракеты сделала», — объяснил экономист.

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      Александра Синицына
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