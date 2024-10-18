Евросоюз ужесточит миграционный контроль на границе с Россией

ЕС ужесточит миграционный контроль на границах с Россией и Белоруссией

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) на саммите объединения решили ужесточить контроль за просителями убежища на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи на официальном сайте Европейского совета.

«Россия и Белоруссия или любое другое государство не могут злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище (...). Исключительные ситуации требуют исключительных мер, поэтому Европейский совет готов сделать все необходимое для обеспечения контроля внешних границ любыми способами», — отмечается в документе.

Кроме того, лидеры Евросоюза подчеркнули, что готовы оказывать «практическую помощь» странам, имеющим границу с Россией и Белоруссией, чтобы пресечь «инструментализацию миграции в политических целях». Окончательное решение о принятии конкретных мер по усилению миграционного контроля Совет ЕС примет на министерском уровне.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС по миграции назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии».