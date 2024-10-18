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15:11, 18 октября 2024Мир

Генсек НАТО признал размещение сил ПВО Aegis в Польше для противодействия России

Рютте: силы ПВО Aegis в Польше предназначены для противодействия России

Фото: Yves Herman / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Aegis в Польше предназначены для противодействия России. Этот факт публично признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает ТАСС.

«Система ПВО Aegis служит защитой от российских баллистических ракет», — сказал генсек на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

По словам главы альянса, НАТО считает развитие ПВО своим главным приоритетом. Он уточнил, что страны — члены НАТО в ближайшие годы намерены приобрести тысячи систем ПВО и сотни истребителей пятого поколения, преимущественно американские F-35.

Уточняется, что США и НАТО на протяжении более 15 лет утверждали, что Aegis Ashore «не будет и не может использоваться» против российских ракет.

Ранее Рютте заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие на границах с Россией. Он уточнил, что альянс также будет формировать производство и закупки оружия для поддержки Украины и восполнения собственных запасов.

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      Виктория Кондратьева
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