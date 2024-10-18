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20:55, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Глава OnlyFans раскрыла общую сумму заработка моделей с момента основания платформы

Кили Блэр

Кили Блэр. Фото: TechCrunch / Wikipedia

Гендиректор платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Кейли Блэр раскрыла общую сумму выплат моделям с момента основания платформы в 2016 году. Ее комментарий публикует агентство Bloomberg.

Блэр сообщила, что с 2016 года создатели контента на OnlyFans заработали более 20 миллиардов долларов (примерно 1,9 триллиона рублей). По ее словам, выплаты получили более четырех миллионов авторов. Она добавила, что пользователи ценят платформу за возможность «запрашивать конкретный контент» и взаимодействовать с авторами.

Глава OnlyFans также отметила, что сервис зарабатывает за счет подписок и проведения мероприятий с оплатой за просмотр. При этом, как уточнила Блэр, более половины доходов компания получает за счет микротранзакций.

Ранее звезда OnlyFans Брайс Адамс рассказала о многомиллионном заработке. Модель отметила, что за сентябрь 2023 года она заработала один миллион долларов (96 миллионов рублей) и назвала этот месяц самым прибыльным в ее карьере.

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      Олег Давыдов
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