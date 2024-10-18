Иностранные инвесторы возобновили интерес к рынку России

В Газпромбанке рассказали о возобновлении интереса иностранцев к рынку России

Иностранные инвесторы возобновили интерес к российскому рынку, не наблюдавшийся последние полтора года. Об этом рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, которого цитирует РБК.

Топ-менеджер назвал позитивным для нерезидентов сигналом данные о том, что Международный валютный фонд (МВФ) решил включить Россию в обзор своих материалов. «В последние буквально недели мы видим, что какие-то звонки, какие-то СМС стали приходить», — описал он ситуацию.

Как указал Шулаков, из-за непредставленности в РФ западных банков местный рынок оказывается доступным «очень узкому количеству профессионалов», в связи с чем, «чтобы появились инвесторы, нужно будет давать о себе информацию». По словам банкира, мест, где можно встречаться, не нарушая ограничения, осталось не так много, но этим все же удается пользоваться и «отзывы есть», поэтому есть и шансы на возвращение зарубежных инвесторов.

«Мы открыты к иностранным инвесторам, особенно дружественным; недружественным, наверное, тяжелее», — прокомментировал ситуацию замминистра финансов Владимир Колычев.

В сентябре стало известно о решении МВФ возобновить консультации с Россией, приостановленные в 2022 году. На фоне возмущения ряда стран ЕС, заявивших, что подобные планы снизят готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы организации, фонд вскоре отказался направлять в РФ миссию, заявив о своей технической неготовности.

По данным западных СМИ, иностранные инвесторы продолжают вкладываться в подсанкционную российскую экономику с целью получения сверхприбылей. Отмечалось, что некоторых таких бизнесменов покупка акций в стране уже превратила в миллионеров, но пока лишь «на бумаге», поскольку вывести вырученные средства в недружественные РФ государства сейчас проблематично.