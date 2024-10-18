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17:50, 18 октября 2024Ценности

Актер показал фигуру после похудения на 26 килограммов ради роли наркозависимого

Актер Сэм Корлетт показал фигуру после похудения на 26 килограммов ради роли

Фото: @samcorlett

Австралийский актер Сэм Корлетт показал измененную ради роли наркозависимого в фильме He Ain't Heavy фигуру. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист, известный игрой в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины», предстал на кадрах с голым торсом. Так, вначале он продемонстрировал, как выглядел до подготовки к съемкам. Мужчина весил 92 килограмма и обладал развитой мускулатурой.

Затем актер запечатлел себя после похудения на 26 килограммов, позируя с впалым животом и уменьшившимися мышцами. «Похудел с 92 килограммов до 66 для этого фильма. Я обнаружил, что данная физическая форма подарила мне ясность ума и дала доступ к эмоциям, которые помогли мне сыграть персонажа Макса», — отметил автор поста.

В сентябре британский актер Орландо Блум рассказал о строгой диете ради съемок в фильме «Разрез», из-за которой он похудел на 23 килограмма.

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      Алина Гостева
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