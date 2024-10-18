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13:51, 18 октября 2024Моя страна

Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

В горах Сочи второй раз за год зацвел кавказский рододендрон

Фото: სხირტლა / Wikimedia

Кавказский рододендрон второй раз за 2024 год зацвел в горах Сочи. Об этом сообщает ГТРК «Сочи».

Повторное цветение связано с теплой погодой, рассказали специалисты Сочинского национального парка. По их словам, цветение рододендрона в октябре — редкое явление. На кустарнике заметны как единичные цветы, так и нераспустившиеся бутоны.

В предгорных районах Сочи повторно зацвел рододендрон понтийский — на нем распустились сиреневые лепестки.

Ранее россиянам рассказали об опасности редкого растения, которое занесено в Красную книгу Волгоградской области. Речь идет о ночной фиалке, или «пахучей любке», которая растет в светлых и тенистых лесах, на полянах и среди кустарников. Ее семена прорастают только при наличии поблизости грибов.

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      Варвара Кошечкина
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