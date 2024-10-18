Кэти Перри в микрошортах пришла на чужой концерт

Певица Кэти Перри в микрошортах пришла на концерт Charli XCX и Троя Сивана

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Элизабет Хадсон) в откровенном наряде появилась на чужом концерте. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

39-летняя звезда пришла на совместное выступление исполнителей Charli XCX и Троя Сивана в Калифорнии, США. При этом она предстала перед камерами в черных джинсовых микрошортах с заклепками, куртке-бомбере, облегающем белом топе и остроносых сапогах-чулках на шпильках.

В то же время знаменитость распустила и уложила на одну сторону волосы, надела серьги-кольца и сделала макияж с черными стрелками на веках и сиреневой помадой на губах.

В сентябре Кэти Перри призналась в любви фанатам, снявшись в бикини на балконе.