Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:46, 18 октября 2024Ценности

Кэти Перри в микрошортах пришла на чужой концерт

Певица Кэти Перри в микрошортах пришла на концерт Charli XCX и Троя Сивана

Фото: Tiziano Da Silva - Pierre Peruss / Legion-Media

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Элизабет Хадсон) в откровенном наряде появилась на чужом концерте. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

39-летняя звезда пришла на совместное выступление исполнителей Charli XCX и Троя Сивана в Калифорнии, США. При этом она предстала перед камерами в черных джинсовых микрошортах с заклепками, куртке-бомбере, облегающем белом топе и остроносых сапогах-чулках на шпильках.

В то же время знаменитость распустила и уложила на одну сторону волосы, надела серьги-кольца и сделала макияж с черными стрелками на веках и сиреневой помадой на губах.

В сентябре Кэти Перри призналась в любви фанатам, снявшись в бикини на балконе.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин против краткого перемирия с Украиной. Президент России не готов останавливать СВО даже на неделю

      Лондон призвал Пекин не допускать военных поставок из Китая в Россию

      ВСУ вновь атаковали Энергодар с помощью дронов

      Кэти Перри в микрошортах пришла на чужой концерт

      Зеленский раскрыл план Б Украины

      Шольц назвал вовлечение НАТО в конфликт на Украине катастрофой

      Суд вынес приговор бывшему министру природных ресурсов Забайкалья

      В Совфеде оценили возможность создания Украиной ядерного оружия за две-три недели

      В российском нацпарке запечатлели романтическую сцену лосей

      Лидеры ФРГ, США, Франции и Великобритании обсудили «план победы» Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше