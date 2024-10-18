Китайский и индийский лидеры приедут на саммит БРИКС в Россию

Председатель КНР Си и премьер Индии Моди приедут в Казань на саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приедут на предстоящий саммит БРИКС, проходящий в Казани с 22 по 24 октября. Об этом говорится в официальных заявлениях индийского и китайского МИД.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Си Цзиньпин отправится в Казань», — указали в министерстве иностранных дел КНР.

В свою очередь, индийская сторона уточняет, что визит Моди в Россию пройдет 22-23 октября. «Саммит предоставит ценную возможность оценить ход реализации инициатив, выдвинутых БРИКС, и определить потенциальные области для будущего сотрудничества», — отметили в дипслужбе Индии.

Ранее стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 21 октября прибудет в Россию, где примет участие в саммите БРИКС.