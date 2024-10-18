Lada Granta получит новый цвет

«АвтоВАЗ»: Lada Granta станет доступна россиянам в цвете «Капитан»

«АвтоВАЗ» продолжает работу над расширением цветовой гаммы моделей Lada. В будущем Granta станет доступна россиянам в цвете под названием «Капитан», сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление пресс-службы российского автоконцерна.

Этот ярко-синий оттенок появится на автомобилях семейства Granta в ближайшее время. Производство машин в подобной гамме начнется также в обозримой перспективе, резюмировали в пресс-службе концерна.

На данный момент в цветовую гамму Lada Granta входят следующие варианты: белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр». Таким образом, в скором времени россиянам станет доступна шестая расцветка.

Lada Granta продолжает оставаться самой продаваемой моделью в России. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам первых девяти месяцев 2024 года в стране реализовали в общей сложности 148 929 подобных машин. В годовом выражении спрос вырос на 2,2 процента. На эту модель, как уточняли в «АвтоВАЗе», пришлось больше всего покупок и в сентябре 2024 года. За первый месяц осени ее приобрели 17 832 раза.

