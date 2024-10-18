Малышева назвала полоумными промывающих нос детям матерей

Врач Елена Малышева назвала полоумными матерей, промывающих нос маленьким детям

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала полоумными матерей, промывающих нос маленьким детям. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медик предостерегла родителей от промывания носа маленькому ребенку. По словам врача, у детей до трех лет необходимо отсасывать содержимое носа с помощью специального прибора. Промывание носа, как отметила специалистка, может привести к отиту.

«У нас некоторые полоумные мамы под таким давлением эту струю льют, что там, извините меня, до мозга докатит, потому что под таким давлением они шпарят, что просто ужас», — высказалась врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидные причины насморка. Медик заявил, что заложенность носа может возникать из-за приема гормональных препаратов и антибиотиков.