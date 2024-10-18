Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:10, 18 октября 2024Россия

Медведев раскрыл ответ Москвы на «ядерный шантаж» Киева

Медведев: РФ отреагирует на ядерный шантаж Киева договором о партнерстве с КНДР
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на странице во «ВКонтакте» раскрыл реакцию Москвы на «ядерный шантаж» Киева. Он подчеркнул, что ответом стал Договор о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Политик напомнил о наличии в документе особой статьи об оказании взаимной военной помощи в случае нападения на одну из сторон всеми имеющимися средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств», — заявил Медведев.

Он добавил, что Россия будет реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая заявления Киева о возможном появлении у Украины ядерного оружия, в рамках заключенного договора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах. Глава государства также назвал очередной провокацией заявления Киева о создании ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин против краткого перемирия с Украиной. Президент России не готов останавливать СВО даже на неделю

      Назван простой и дешевый способ очистить унитаз до блеска

      Лидеры ФРГ, США, Франции и Великобритании обсудили «план победы» Зеленского

      Новые виды птиц обнаружили на Курилах

      Последствия прямого столкновения ядерных держав на Украине оценили

      Медведев раскрыл ответ Москвы на «ядерный шантаж» Киева

      Пентагон ответил на вопрос об инопланетянах

      Гинеколог развеяла миф об уходе за интимной зоной

      Россиянам дали советы по борьбе с осенней депрессией

      Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше