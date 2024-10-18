Медведев раскрыл ответ Москвы на «ядерный шантаж» Киева

Медведев: РФ отреагирует на ядерный шантаж Киева договором о партнерстве с КНДР

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на странице во «ВКонтакте» раскрыл реакцию Москвы на «ядерный шантаж» Киева. Он подчеркнул, что ответом стал Договор о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Политик напомнил о наличии в документе особой статьи об оказании взаимной военной помощи в случае нападения на одну из сторон всеми имеющимися средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств», — заявил Медведев.

Он добавил, что Россия будет реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая заявления Киева о возможном появлении у Украины ядерного оружия, в рамках заключенного договора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах. Глава государства также назвал очередной провокацией заявления Киева о создании ядерного оружия.