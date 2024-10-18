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20:53, 18 октября 2024Культура

Мерил Стрип заподозрили в романе с коллегой

75-летнюю актрису Мерил Стрип заподозрили в романе с Мартином Шортом

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Оскароносная актриса Мерил Стрип проводит свободное от съемок время с коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом. Снимки трогательной прогулки артистов публикует портал E! News.

Фанаты Мерил уверенны, что у пары, которая сыграла в сериале влюбленных, и в реальной жизни роман. Слухи об их отношениях стали появляться после церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которой Шорт везде сопровождал Стрип. Теперь же папарацци запечатлели их вместе выходящими из ресторана Джорджо Бальди в Санта-Монике.

Ранее сообщалось, что Мерил намекнула на съемки в сиквеле «Дьявол носит Prada».

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      Андрей Шеньшаков
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