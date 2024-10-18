Минобороны предложило оформлять добровольцам статус ветерана при отправке на СВО

МО РФ предложило оформлять добровольцам статус ветерана при отправке на СВО

Минобороны России предложило оформлять добровольцам статус ветерана с момента отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции», — говорится в пояснительной записке.

Мера в свою очередь позволит добровольцу и членам семьи получать социальную поддержку.

Ранее оборонное ведомство предложило расширить список людей, которым можно присвоить статус ветеранов. В министерстве захотели признать таковыми добровольцев, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.