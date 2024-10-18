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19:28, 18 октября 2024Россия

Минобороны предложило оформлять добровольцам статус ветерана при отправке на СВО

МО РФ предложило оформлять добровольцам статус ветерана при отправке на СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России предложило оформлять добровольцам статус ветерана с момента отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции», — говорится в пояснительной записке.

Мера в свою очередь позволит добровольцу и членам семьи получать социальную поддержку.

Ранее оборонное ведомство предложило расширить список людей, которым можно присвоить статус ветеранов. В министерстве захотели признать таковыми добровольцев, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

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      Никита Абрамов
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