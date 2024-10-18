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10:40, 18 октября 2024Из жизни

Мужчина вынужденно поехал на работу в выходной и разбогател на 97 миллионов рублей

В США мужчина выиграл в лотерее миллион долларов благодаря вызову на работу

Фото: Nathan Howard / Reuters

Житель штата Миссури, США, выиграл в лотерее 1 миллион долларов (97 миллионов рублей) благодаря тому, что вынужденно поехал на работу в свой выходной день. Об этом сообщает UPI.

По словам мужчины, коллеги позвонили ему, когда он отдыхал. Они объяснили, что нуждаются в помощи, и вызвали на смену. По дороге мужчине пришлось остановиться на заправке. Заодно он решил зайти в магазин.

Там будущий победитель и купил несколько лотерейных билетов. Позже он стер защитный слой на них и обнаружил, что разбогател — один из билетов оказался выигрышным.

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Сначала мужчина никак не мог в это поверить и позвал жену. Она тоже не могла поверить глазам и осознала реальность происходящего только тогда, когда счастливчик посетил офис лотереи, чтобы получить деньги.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина выбрал лотерейный билет вместо поездки в казино и разбогател. Он выиграл 2 миллиона долларов и решил потратить их, чтобы рассчитаться с долгами.

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      Юлия Юткина
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