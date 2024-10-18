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02:00, 18 октября 2024Забота о себе

Недовольный сексуальной жизнью с женой пожилой мужчина получил совет

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

За помощью к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратился 64-летний мужчина, недовольный сексуальной жизнью с женой. Его письмо и совет, который он получил, публикует The Sun.

Мужчина рассказал, что любит жену и хочет чаще заниматься с ней сексом перед тем, как станет слишком стар и беспомощен. Он добавил, что всегда является инициатором интимной близости и старается доставлять ей максимальное удовольствие.

«Я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз она сама это инициировала. Ее воспитывали строго, и, кроме меня, у нее никого не было. Я считаю себя внимательным и хорошим любовником. Более чем за 30 лет я перепробовал разные способы разбудить ее желание, но ничего не меняется. Что мне делать?» — спросил пожилой мужчина.

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Сандерс предположила, что представления о сексе его жены испортило строгое воспитание. Поэтому женщина никогда не чувствовала себя достаточно свободной, чтобы понять, насколько прекрасной может быть хорошая сексуальная жизнь. По мнению эксперта по отношениям, это трудно изменить.

«Маловероятно, что она изменится сейчас, но она может позволить возобновить близость другими способами — с помощью массажа, поцелуев и прикосновений, если вы поговорите с ней о том, как сильно вы ее любите и как вам не хватает этого», — написала специалистка.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.

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      Алиса Дмитриева
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