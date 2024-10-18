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21:14, 18 октября 2024Моя страна

Новые виды птиц обнаружили на Курилах

Два новых вида птиц обнаружили в природном заказнике «Малые Курилы»

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На территории природного заказника «Малые Курилы» были обнаружены два новых вида птиц. Об этом сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

В октябре 2024 года на острове Шикотан российский орнитолог Елена Барканова встретила редкие виды птиц — утку клоктуна и оливкового дрозда. Отмечается, что эти виды будут внесены в кадастр Государственного природного заказника «Малые Курилы» в 2025 году.

Примечательно, что клоктун, занесенный в Красную книгу России как угрожаемый вид, был обнаружен орнитологом не в ходе научной экспедиции. Специалист специально в свободное от работы время посетила Шикотан в конце сентября-начале октября. Перед визитом на остров она предварительно проконсультировалась с орнитологом заповедника Сергеем Стефановым.

Вернувшись, Елена поделилась фотографиями с фотографиями редких клоктунов, а Стефанов и зоологи МГУ подтвердили принадлежность птиц к этому виду.

«Так хобби одного человека способствовало продвижению науки», — говорится в сообщении.

Кроме того, орнитолог сделала снимок оливкового дрозда, который не был внесен в кадастр. За свою поездку Барканова заметила более 50 видов птиц, включая пестрогрудую мухоловку и золотистого дрозда, а также многочисленные стаи синиц-московок.

Ранее новый для науки вид насекомых обнаружили в Хабаровском крае. А в озере Абрау в Краснодарском крае российские ученые нашли вид рыбы, который считался исчезнувшим. Тем временем Субтропический научный центр (СНЦ) РАН объявил об обнаружении ранее не встречавшихся на территории страны вредителей.

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