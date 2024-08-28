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16:23, 28 августа 2024Моя страна

Ранее не встречавшихся вредителей обнаружили в России

Ученые обнаружили в Сочи два ранее не встречавшихся в России вида жука-короеда

Фото: Denis Volkov / Unsplash

В России обнаружили ранее не встречавшихся на территории страны вредителей. Об этом сообщила пресс-служба Субтропического научного центра (СНЦ) РАН, передает ТАСС.

Уникальную находку сделали ученые Субтропического научного центра РАН. Сначала специалисты выявили очаги усыхания лиственных и хвойных деревьев, а затем установили причину. Виновниками оказались два новых вида жуков-короедов — кипарисовый лубоед (Phloeosinus armatus Reitter) и древесник многоядный (Xylosandrus compactus), ранее не встречавшихся в России. Идентифицировать их ученым помогли коллеги ведущих российских вузов и научных институтов.

Насекомых обнаружили в нескольких местах Большого Сочи. С наибольшей вероятностью короеды проникли в Россию из Италии.

«Наиболее вероятно, что оба вида короедов были случайно завезены в Россию с декоративным посадочным материалом из Италии, именно отсюда идет основной импорт декоративных растений», — отметила главный научный сотрудник отдела защиты растений СНЦ РАН, доктор биологических наук Наталья Карпун.

По ее словам, климат Черноморского побережья Кавказа является благоприятным для многих вредителей, завезенных из других государств. Так, за последние 20 лет в регионе были обнаружены 60 новых для страны вредителей.

Ранее российские ученые выловили в Астраханской области новый вид рыбы. Они поймали несколько особей тюльки. Последующие исследования выявили, что выловленная рыба является азово-черноморской тюлькой, известной как рыба-сарделька. Данный вид обитает в Азовском и Черном морях и в Астрахани замечен не был.

До этого сообщалось, что редкое животное, которое не показывалось ученым около 20 лет, выбросило на берег в России.

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