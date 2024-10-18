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06:30, 18 октября 2024Россия

Мобилизованный боец СВО рассказал про особенности быта на передовой

Мобилизованный россиянин Тукачев рассказал об отнимающей силы слякоти

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Быт бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) довольно прост, но имеет свои нюансы, рассказал мобилизованный, автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачев. Об особенностях жизни военных в зоне СВО он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Спят парни по очереди, за исключением самых "горячих" моментов. В такие моменты спать ни у кого не получится», — поделился Тукачев.

По словам собеседника «Ленты.ру», в зоне СВО наступает самое неприятное время года.

«Грязь и слякоть отнимают большее количество моральных и физических сил. Запасаемся носками, термобельем, сапогами», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Помимо того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Плехово, Новоивановка и Малая Локня.

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