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03:30, 18 октября 2024Из жизни

Пенсионер отрезал гостям пенисы и попался

Фото: Ayhan Uyanik / Reuters

75-летний житель Германии попал под суд за то, что кастрировал обращавшихся к нему мужчин. Об этом сообщает Daily Mail.

У пенсионера не было медицинского образования, в прошлом он работал токарем. Желающие лишиться частей тела узнавали о его услугах на интернет-форумах. Он отрезал пенисы, пальцы ног и яички. Прием посетителей шел прямо в гостиной: клиент ложился на диван, пенсионер усаживался на коврик, делал местную анестезию и принимался резать плоть.

Каждая операция приносила ему от 500 до 2,2 тысячи евро. Пенсионер утверждает, что проводил ампутации не ради финансовой выгоды. По его словам, он просто хотел помочь людям.

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Куда девались отрезанные части тела, остается загадкой. Сотрудники полиции не смогли найти их в его доме, а сам он не признается.

В суде пожилого мужчину обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений. Пока пенсионера хотят приговорить к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения, однако прокурор запрашивает для него шесть с половиной лет лишения свободы.

Ранее акушер-гинеколог из США случайно отрезал младенцу часть пениса. После жалобы родителей ребенка суд обязал медика выплатить им компенсацию величиной 100 миллионов долларов.

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      Юлия Юткина
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