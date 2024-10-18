Пленный ВСУ рассказал о привилегиях командиров

Пленный ВСУ: близ Покровска отступать позволяют отдельной группе людей

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) 59-й отдельной мотопехотной бригады Константин Колесников рассказал о том, что командование на покровском направлении разрешает отступать только отдельной категории военных. Об этом он сообщил ТАСС.

«Часть людей, отдельные, отступают по приказу командования. Среди таких людей был заместитель командира роты, его помощник», — рассказал пленный.

По его словам, подобная практика является обыкновенной в украинской армии на покровском направлении.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ назвал свою бригаду немощной из-за среднего возраста военных. Военнопленный добавил, что многие его сослуживцы не надеялись вернуться из боя из-за сложного положения на фронте.