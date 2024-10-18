Раскрыт уровень доверия россиян Путину

ФОМ: уровень доверия президенту Путину среди россиян составляет 78 %

Уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян составляет 78 процентов. Это следует из последних данных опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

Опрос проводился в период с 11 по 13 октября среди 1,5 тысяч россиян. Большинство населения — 79 процентов — также выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свою работу на посту.

Положительно работу президента оценили 54 процента участников опроса — это на 3,3 процентных пункта больше, чем ранее. Помимо этого, 59 процентов опрошенных россиян заявили, что председатель правительства Михаил Мишустин хорошо выполняет свою работу.

Уровень поддержки «Единой России» составил 44 процента, КПРФ — 7 процентов, ЛДПР — 10 процентов, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» — 3 процента.

С начала октября мнение о доверии россиян Путину не изменилось — тогда уровень доверия также составлял 78 процентов. Опрос проводился в 53 субъектах страны в период с 4 по 6 октября.