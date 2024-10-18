Россиянин спрятал наркотики под пассажирским сиденьем и попался

Нижегородцу грозит 15 лет за перевоз наркотиков под пассажирским сиденьем

В Нижнем Новгороде арестован 32-летний местный житель, который спрятал наркотики под пассажирским сиденьем. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчину задержали в Канавинском районе города. Полицейские остановили его, когда он был за рулем автомобиля. Затем силовики обыскали и его транспортное средство. В результате был обнаружен один килограмм запрещенного вещества. После этого правоохранители поехали на место жительства задержанного. В его квартире были найдены сверток с неизвестным веществом, три куска, предположительно, гашиша и 50 пакетов с таблетками.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области силовики ликвидировали крупную нарколабораторию.